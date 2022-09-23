Türkiye Gazetesi

Federer Nadal maçı izleme yolları! Federer Nadal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Laver Cup daha önce hiç görülmemiş bir formatı uygulayacak. Kupada Avrupa ve Dünya takımları karşılaşacak. Nadal ve Federer ise Avrupa takımını çiftlerde temsil edecek. Federer’in emekli olmadan önceki son maçı olan Nadal Federer maçı saat kaçta, hangi kanalda? Laver Cup Nadal Federer maçı izleme yolları!

FEDERER NADAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rafael Nadal ve Roger Federer'in aynı takımda oynacağı çiftler maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Nadal - Federer ikilisinin rakibi Jack Sock ve Frances Tiafoe olacak. Karşılaşma Eurosport kanalından canlı yayınlanacak.

KORTLARA VEDA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ünlü tenisçi Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Laver Cup sonrası kariyerine veda edeceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi, Roger Federer 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Laver Cup sonrası tenis kariyerine veda edeceğini açıkladı. ‘Ekselansları’ lakabıyla bilinen Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile beraber aktif en iyi 3 isimden biriydi. Federer’in 8 Wimbledon, 6 Avustralyalı Açık, 5 Amerika Açık ve 1 Roland Garros şampiyonluğu bulunuyor. 42 yaşındaki tenisçi, dizinden yasadığı sakatlık sebebiyle de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılamamıştı.

24 YILLIK KARİYER SON BULUYOR

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer son turnuvasına çıkıyor. Londra’da düzenlenecek turnuva için çok stresli olduğunu söyleyen Federer; “Nadal'ı, Djokovic'i, Murray'ı sahada son kez görmek, son kez antrenman yapmak çok duygusal olacak.” ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki İsviçreli efsane, 24 yıllık kariyerini Londra'daki kupa ile sonlandıracak.

Roger Federer son maçı hangi kanalda, saat kaçta? Laver Cup hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Laver Cup hangi kanalda? Federer son maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Tenis sporunun efsanelerinden birisi olan Roger Federer geçtiğimiz hafta emeklilik kararını duyurmuştu. Dizinden üç kez ameliyat edilen Federer kortlara dönmeyi başaramamıştı. Ezeli rakibi Nadal ile mücadeleleri hafızalara kazanan Federer’in son maçı merakla bekleniyor. Ünlü tenisçi Londra’da düzenlenen Laver Cup’ta son kez korta çıkacak. Peki; Laver Cup hangi kanalda? Federer son maçı saat kaçta, hangi kanalda?