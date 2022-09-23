Türkiye Gazetesi

Enes Ünal, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

İsmail Yüksek hem A Milli Takım'ın prestijini hem de Stefan Kuntz'u kurtardı! A Milli Takım'a Salih Özcan'ın sakatlığı sonrası çağrılan İsmail Yüksek, 3-3'lük Lüksemburg maçında 87'de attığı nefis golle Stefan Kuntz'un koltuğunu kurtaran isim oldu. Jorge Jesus'un "İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var" dediği 23 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe taraftarının da gururu oldu. Milli maçtan sonra sosyal medyada en çok konuşulan isim İsmail Yüksek'ti.

Evinde Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! İsmail Yüksek yenilgiyi önledi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. İlk 4 maçı gol yemeden kazanan Ay-Yıldızlılar, Başakşehir'de ağırladığı rakibi karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puan A Milli Takımı B Ligi'ne yükseltmeye yetse de skandal bir yenilginin eşiğinden dönüldü. 81'de oyuna giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek 87'de uzaktan nefis bir gol atarak yenilgiyi önleyen isim oldu.