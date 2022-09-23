Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili iddialar hakkında konuştu.

Faroe Adaları - Türkiye maçından önce TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Şu anda Stefan Kuntz'u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

"DEDİKODULARDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Türk futbolundaki en büyük problemin sabırsızlık olduğunu söyleyen Büyükekşi, şunları söyledi:

"Stefan Kuntz'un tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Hocamızla ilgili iddialar da kesinlikle doğru değil. Milli Takım'da istikrar gerekiyor. İstikrarlı olmak lazım. Avrupa'daki milli takımlar içinde en genç takımız. Önümüzde güzel günler olacağını düşünüyoruz. Ben dedikodulardan üzüntü duyuyorum. Bunlar bize zarar verir."

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