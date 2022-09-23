Galatasaray'da sezona çok iyi başlayan kaleci Muslera, milli arada ülkesi Uruguay'a gitmişti. Geçen yıl bugünlerde annesi Norma Muslera'yı kaybeden yıldız isim, ülkesinde bir televizyon programına katıldı. Burada annesiyle ilgili bir klip izleyen Muslera, göz yaşlarını tutamadı.
Fernando Muslera annesi için hazırlanan klibi izlerken duygusal anlar yaşadı
23.09.2022 - 16:55 | Son Güncelleme: 23.09.2022 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera katıldığı bir televizyon programında, geçen yıl vefat eden annesi için hazırlanan klibi izlerken göz yaşlarını tutamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Galatasaray taraftarları Uruguaylı kaleciye mesaj yağdırdı.
Etiketler : Fernando Muslera,Galatasaray,
912372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/912372.aspx
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