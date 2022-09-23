Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sezona çok iyi başlayan kaleci Muslera, milli arada ülkesi Uruguay'a gitmişti. Geçen yıl bugünlerde annesi Norma Muslera'yı kaybeden yıldız isim, ülkesinde bir televizyon programına katıldı. Burada annesiyle ilgili bir klip izleyen Muslera, göz yaşlarını tutamadı.