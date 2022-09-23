Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, 2 Ekim 2022 Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah beyazlılar derbi öncesi büyük bir şok yaşadı. Beşiktaş'ın bugünkü derbi hazırlıklarında sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond sakatlandı. Tarak kemiğinde kırık tespit edilen Redmond ameliyata alındı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond’ın sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond’un bugün yapılan idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise en kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Nathan Redmond'ı Beckham ikna etmiş! İngiliz futbolcu transferin perde arkasını anlattı Beşiktaş'ın Southampton'dan transfer ettiği İngiliz kenar forvet Nathan Redmond, Beşiktaş'a transfer olmaya karar verme aşamasında son hamleyi David Beckham'ın yaptığını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu kafası karışık bir halde İngiliz futbol efsanesini aradı, "Gideyim mi?" diye sordu. Bugünkü basın toplantısında ise detayı paylaştı: "Beckham bana teklifi değerlendirmem gerektiğini söyledi."

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond transferini resmen bitirdi Son dakika: Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da Nathan Redmond'ı renklerine bağladığını duyurdu.