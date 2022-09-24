Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi öncesi pozitif mesajlar gelmeye devam ediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Valerien Ismael’e destek çıkmasının ardından dün de sportif direktör Ceyhun Kazancı camiaya umut dağıttı. Valerien Ismael’e gelen eleştirileri anlamadıklarını belirten Kazancı, “Bu takım son maçta son dakikalarda o golü yemeseydi şu anda liderdi. Biz henüz gelişim içinde olan bir takımız. Tek ihtiyacımız birlik olmak. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var” dedi.

STANDART VAR

Valerien Ismael’le şampiyonluğa ulaşacaklarından emin olduklarını ifade eden genç yönetici, “Kısa vadede bu takım çok iyi olacak. Şampiyonluğu garanti olarak görüyorum. Bizi tek düşündüren sezon sonunda şampiyonluğu nasıl kutlayacağımız” sözlerini kullandı. Hakem hatalarına da değinen Kazancı, “Açıkçası rahatsızız. Çifte standart var. Çok daha basit faullerde penaltı çalınırken, bize çalınmıyor. Eşitlik istiyoruz. Keşke standart her maçta olsa. Biz bunu görmüyoruz” diye konuştu.

ÇEBİ’NİN EKONOMİ POLİTİKASI

Beşiktaş’ın bütçesinin son 5 yılda vergiler dâhil 90 milyon avrodan 45 milyon avroya çekildiğini belirten Ceyhun Kazancı “Türkiye’nin ve dünyanın ekonomik şartlarını göz önünde bulunduruyoruz. Bunları yaparken kaliteden ödün vermiyoruz. Toplam maaşları 23,5 milyon avro olan 18 oyuncuyla yollarımızı ayırdık, yerine 12 oyuncu aldık. Yıllık ücretlerinin toplamı 13,5 milyon avro. Gece gündüz demeden çalışan başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin planları doğrultusunda Beşiktaş’ın geleceği çok parlak” dedi.

DERBİ ÖNCESİ REDMOND'DA KIRIK!

Beşiktaş’ın yeni yıldızı Nathan Redmond’un sol el tarak kemiğinde kırık saptandı. Başarılı bir operasyon geçiren İngiliz oyuncunun tedavisi bir ay sürecek. Özel bandajla F.Bahçe maçında oynamak isteyen Redmond’un son durumu derbi öncesi yapılacak kontrollerde belli olacak.

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Nathan Redmond ameliyata alındı Beşiktaş'tan derbi öncesi şoke eden bir sakatlık haberi geldi. Siyah beyazlı ekibin bugün yaptığı derbi hazırlıklarında sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond sakatlandı. Tarak kemiğinde kırık tespit edilen Redmond ameliyata alındı.

Hayali Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'la tanışmaktı, Barış Altun İHA’nın haberi sonrası hayaline kavuştu Kanser hastalığını yenen ve daha önce İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Necip Uysal ile tanışmak istediğini aktaran 14 yaşındaki Barış Altun, kulübün davetlisi olarak Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek Necip Uysal ile tanıştı. Necip, tüm takımın imzaladığı formayı hediye ederek, Barış ile bir süre sohbet etti.