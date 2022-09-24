Türkiye Gazetesi

A Millî Takımımız, Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında Lüksemburg’la Başakşehir Stadı’nda 3-3 berabere kalarak B Ligi’ne yükseldi. Zayıf rakiplerle dolu bir grupta, olması gereken oldu. Ancak olmaması gereken ise Türkiye’nin neredeyse Başakşehir kadar, 600 bin nüfuslu bir ülkenin millî takımından yediği 3 ‘çalışılmış’ golü yemesiydi. Geldiği günden bu yana kadro ve sistem tercihleriyle okları üzerine çeken teknik direktör Stefan Kuntz, Lüksemburg karşısında da fantezi yapmaya kalkınca millî takım büyük bir rezaletin eşiğinden döndü.

HEDEF MAÇLARDA YOKUZ

Alman teknik adam şu ana kadar ‘hedef’ maçların hiçbirini kazanamadı. Grupta Norveç ile berabere kaldık. Dünya Kupası için play-off maçında Portekiz’e karşı ise hiç oynamadığımız hâlde garip bir şekilde üçlü savunmayla çıktık. Üstelik orta saha oyuncusu Berkan sol bekteydi. Kazanamadık tabii ve 20 yıllık rüya sona erdi. Şimdi de Lüksemburg hezimeti… Bu defa da Ferdi alışılmışın dışında orta sahanın göbeğindeydi, savunmanın göbeğinde ise takımlarında forma giymeyen Çağlar ve Kaan, forvet arkasında da Burnley’de sadece 9 dakikası olan Halil Dervişoğlu vardı.

10'DA 1'İ DEĞERİNDELER

Durum böyle olunca da millî takımın orta sahası ve savunması yolgeçen hanına döndü. Türkiye’nin oyuncu havuzunda kulüplerinde oynayan ve formda olan birçok oyuncu varken kadro tercihindeki mühendislik hatasının tabelaya yansımaması da beklenemezdi zaten. Kendi sahamızda 3 gol yediğimiz Lüksemburg’un kadro değeri transfermarkt’ın verilerine göre 26,23 milyon avro, Türkiye’nin ise 259,8 milyon… Yani onda biri… Lüksemburg karşısında aldığımız sonuç bile Türkiye’nin niye C Ligi’ne düştüğünün göstergesi gibi…

KAHRAMAN İSMAİL

Lüksemburg maçında oyuna 81’de girip 87’de attığı jeneriklik golle millî takımı rezaletten kurtaran İsmail Yüksek âdeta kahraman oldu. Üç yıl önce 3. Lig’de top koşturan genç oyuncu Fenerbahçe’ye transferinin ardından gelişmesi için iki seneyi 1. Lig’de kiralık olarak geçirdi. Bu sezon Jesus’un da gözdesi hâline gelen İsmail, ay yıldızlı takımda kurtarıcı rolünü üstlendi.

İsmail Yüksek hem A Milli Takım'ın prestijini hem de Stefan Kuntz'u kurtardı! A Milli Takım'a Salih Özcan'ın sakatlığı sonrası çağrılan İsmail Yüksek, 3-3'lük Lüksemburg maçında 87'de attığı nefis golle Stefan Kuntz'un koltuğunu kurtaran isim oldu. Jorge Jesus'un "İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var" dediği 23 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe taraftarının da gururu oldu. Milli maçtan sonra sosyal medyada en çok konuşulan isim İsmail Yüksek'ti.

A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü 5. maçta yedi A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü Lüksemburg maçında yedi... İlk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlılar, 5. maçta Başakşehir'de karşılaştığı Lüksemburg'dan 2 gol yedi. İlk yarıda 2 kez geriye düşen Türkiye, soyunma odasına 2-2'yle girmeyi bildi.