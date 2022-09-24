Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) olağan toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Toplantıda Avrupa ECA Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye’de maç sürelerinin çok uzadığını ve karşılaşmaların yavaş oynandığını belirtti. Türkiye’de maçların çok durduğuna vurgu yapan Koç, Avrupa’daki maçlara kıyasla, normal sürede 8-10 dakika zaman kaybı yaşandığını ifade etti. Koç bu durumun oyunu yavaşlattığını belirtirken, Avrupa’daki maçların daha akıcı geçtiğini söyledi.

NEDEN OLMASIN?

Duraklamaların oyun temposunu düşürdüğünü dile getiren Ali Koç, “Uzayan maç süresi Türk futbolunun en büyük sorunu. Maçlar Avrupa’ya göre maçlar 9-10 dakika daha yavaş oynanıyor” dedi. Ali Koç bir gazeteci tarafından yöneltilen yabancı hakem sorusuna ise temkinli cevap verdi. “Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim” diyen Koç, “Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir” açıklaması yaptı.

"TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN"

F.Bahçe’nin hocası Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesinde FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Takımını değerlendiren Jesus, “Gelişim gösteriyoruz. Derbiler heyecan vericidir. Taraftarımız bize inansın, destek versin. Sezon sonunda şampiyon olmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Portekiz basınından Jesus iddiası: Fenerbahçe'de mutsuz Jesus, millî arada tatil için Brezilya’ya gidince ortalık karıştı. Record, hocanın Atletico Mineiro ile görüştüğünü öne sürdü. Sarı lacivertliler ise “Sözleşme uzatacağız” dedi.

Fenerbahçe haberleri: Arda Güler neden az süre alıyor? Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gündem Arda Güler. 17 yaşındaki genç futbolcunun neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak edilirken, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen konuya açıklık getirdi. Dilmen, "Taraftarlar merak etmesin. Arda'yı oynatmama nedeni tamamen taktiksel" dedi.