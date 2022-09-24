Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın, Lyon’dan 2 milyon 500 bin avroya kadrosuna kattığı Leo Dubois, sarı dün yapılan antrenman öncesi basının karşısındaydı. Fransız oyuncu İstanbul’a şampiyon olmaya geldiğini belirtip ‘’Rekabetçi bir tarafım var. Kendimi de geliştirmek istiyorum. Gol katkısı yapmak istiyorum. Bir defans oyuncusu olarak da gole katkı vermeniz çok önemli. Galatasaray’a bir proje için geldim. Oynamak ve şampiyonluklar kazanmak için buradayım” dedi.

SAĞ-SOL FARK ETMEZ!

Kamp döneminde geçirdiği sakatlığı tamamen atlattığını belirten Dubois ‘’Sakatlık biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde yüz olarak geri döndüm. Sacha genç ve önemli bir oyuncu. Millî takıma da seçilebilir. Ben de Fransa Millî Takımı’nda oynamak istiyorum, hedeflerimden birisi de bu. Şu an soldayım. Kariyerimde daha önce sol bek olarak da oynadım. Benim için fark etmiyor. Nerede ihtiyaç varsa orada görev yaparım” ifadelerini kullandı.

14 DAKİKAYA 1 ASİST SIĞDIRDI

Dubois yaşadığı sakatlık sebebiyle 7 haftada sadece 14 dakika süre buldu. 28 yaşındaki Fransız oyuncu, Konya maçında takımına galibiyeti getiren golün pasını vermişti.

ICARDI'YE AYRILIK ŞOKU

G.Saray’ın yıldız transferi Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara ayrıldıklarını duyurdu. Wanda sosyal medya hesabından “Benim için çok acı verici bir durum. Bu ayrılık hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Lütfen çocuklarımız için anlayış göstermenizi rica ediyorum” ifadelerini kullanırken, Arjantinli yıldız dünkü idmanda yer aldı.

ASLAN'IN RAKİBİ İSTANBULSPOR

G.Saray lige verilen millî ara sebebiyle bugün Süper Lig’in yeni takımlarından İstanbulspor ile sahasında bir hazırlık maçı oynayacak. 19.00’da başlayacak mücadelenin satışa çıkan biletleri tükenirken, kombine sahiplerinin de karşılaşmaya ilgi göstermesi hâlinde Aslan hazırlık maçını dolu tribünlere karşı oynayacak.

Galatasaray haberleri... Leo Dubois'dan Sacha Boey ve Fransa Milli Takımı sözleri Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, yüzde 100 olarak geri döndüğünü söyledi. Bu yaz, kaptanlığı yaptığı Olympique Lyon'dan ayrılarak Galatasaray'a imza atan 28 yaşındaki futbolcu, "Buraya bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonrasında ne olacağına bakacağız. Galatasaray'a şampiyonluk kazanmak için geldim" dedi. 13 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli futbolcu 2022 Dünya Kupası'nda forma bekliyor.

Mauro Icardi & Wanda Nara çifti boşanıyor! Galatasaray'ın Arjantinli golcüsünün ayrılık acısı... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara ayrılık kararı aldı. Arjantinli çiftin ayrılığını Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" paylaşımıyla duyurdu.