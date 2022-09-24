Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar A Ligi 5. haftasında İtalya ile İngiltere, Milano'da karşı karşıya geldi. Raspadori'nin nefis golüyle kazanan İtalya, Euro 2020 finalinden sonra İngilizler'e bir darbe daha vurdu.

San Siro'da oynanan maçta İtalya'ya maçı kazandıran golü 68'de Giacomo Raspadori attı. Bu yaz Napoli'ye transfer olan 22 yaşındaki forvet çok şık bir gole imza attı.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere Milli Takımı, son 450 dakikada akan oyunda gol bulamadı. İngilizler aynı zamanda 8 yıl sonra ilk kez üst üste 5 maçı galibiyet alamadan geçti ve Kasım 2000'den beri ilk kez üç maç üst üste gol atamadı.

Bu sonuçla birlikte grupta 2 puanda kalan İngiltere son haftaya kalmadan küme düşmeyi garantiledi. İtalya ise puanını 8 yaptı.

MACARİSTAN ALMANYA'YI DEPLASMANDA YENDİ

Grubun diğer maçında Macaristan deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, son hafta maçında Almanya ile karşılaşacak.

Evinde Macaristan'a 0-4 mağlup olan İngiltere, İtalya ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Küme düşen İngiltere, UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'la birlikte mücadele edecek.

Roger Federer son kez korta çıktı, Rafael Nadal ile Novak Djokovic bile ağladı Tenis tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olan hatta çoğu tenis severe göre tüm zamanların 1 numarası olarak kabul edilen Roger Federer, dün gece son kez korta çıktı. "Ekselansları" lakaplı İsviçreli rakete ezeli rakipleri Rafael Nadal ile Novak Djokovic de eşlik etti. 40 yaşındaki Federer'in duygusal anlar yaşadığı veda gecesinde Nadal'ın da göz yaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.

Evinde Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! İsmail Yüksek yenilgiyi önledi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. İlk 4 maçı gol yemeden kazanan Ay-Yıldızlılar, Başakşehir'de ağırladığı rakibi karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puan A Milli Takımı B Ligi'ne yükseltmeye yetse de skandal bir yenilginin eşiğinden dönüldü. 81'de oyuna giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek 87'de uzaktan nefis bir gol atarak yenilgiyi önleyen isim oldu.