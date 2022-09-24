Türkiye Gazetesi

Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Galatasaray’ın yerli statüsünde oynatmak istediği Avusturya vatandaşı Yusuf Demir konusunda açıklamalarda bulundu. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Kafkas, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde şunları söyledi:

İKİ BAŞKAN ARASINDAKİ MESELE

"Onunla ilgili açıklamaları yaptık. Benim kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değildi. Şu anda Dursun başkanın ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil, herkesi milli takıma kazandırmak. Eğer bunun bir prosedürü varsa onu federasyon başkanımız, yönetim kurulumuzu ve Galatasaray Spor Kulübü çözer.".

AVUSTURYA'YI SEÇMİŞ

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Demir hakkında konuşan Tolunay Kafkas, "Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği" demişti.

GALATASARAY "ANLAYIŞ" BEKLİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Yusuf Demir meselesinde kolaylık istemişti:

"Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Barceona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Yusuf Demir'i transfer ederken Türk statüsünde oynatamayacağımızı biliyorduk."

"Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz?"

Son Dakika Galatasaray haberi... Dursun Özbek: Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor, Yusuf Demir oynayamıyor! Son Dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in Türk vatandaşı statüsünde oynayamamasına tepki göstererek, "Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?" dedi.

Yusuf Demir Türk statüsüne oynayabilecek mi? Mehmet Büyükekşi açıkladı! Galatasaray'a kötü haber Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynaması tartışma başlatmıştı. "Annesi Türk, babası Türk. Türkçe konuşuyor. Türk oğlu Türk! Ama yabancı statüsünde. Kasımpaşa’da Belçikalı Mickael Tırpan ise yerli statüsünde forma giyiyor" eleştirilerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi cevap verdi.