Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı.

FENERBAHÇE'NİN DERBİ 11'İ MERAK EDİLİYOR

1 hafta bay geçen ve 6 haftada 13 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, Vodafona Park'a 13 puanla çıkacak. Ligin en golcü takımı konumundaki Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda mağlup edip galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Jorge Jesus'un derbide sahaya süreceği 11 merak ediliyor.

Emre Mor'un tedbir amaçlı çıkmadığı bugünkü antrenmanda, Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de yer almadı. Jesus'un kritik önemdeki Brezilyalı stoper Peres'i derbide oynatması bekleniyor.

KİNG HENÜZ GELMEDİ

Norveç milli takımı kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertliler'in sahaya çıkacağı 11, milli futbolcular döndükten sonra netleşecek.

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