Türkiye Tayland canlı izleme yolları! 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda heyecan başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvadaki ilk maçında Tayland ile karşılaşacak. Finali hedefleyen ekipte bu maçta tek parola galibiyet. Peki; Türkiye Tayland canlı izleme yolları nelerdir? Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı!
TÜRKİYE TAYLAND CANLI İZLEME YOLLARI!
Heyecan dolu mücadele bugün saat 14:00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz izlenebilecek.
TÜRKİYE’NİN RAKİPLERİ
Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.
İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak.
Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI
24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye-Tayland
27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore
28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan
01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya
MİLLİLERİMİZİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Cansu Özbay Pasör
Elif Şahin Pasör
Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
Meryem Boz Pasör Çaprazı
Hande Baladın Smaçör
Saliha Şahin Smaçör
Meliha İsmailoğlu Smaçör
İlkin Aydın Smaçör
Derya Cebecioğlu Smaçör
Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu
Zehra Güneş Orta Oyuncu
Ayçin Akyol Orta Oyuncu
Simge Aköz Libero
Aylin Acar Libero