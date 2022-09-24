Türkiye Gazetesi

Türkiye Tayland canlı izleme yolları! 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda heyecan başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvadaki ilk maçında Tayland ile karşılaşacak. Finali hedefleyen ekipte bu maçta tek parola galibiyet. Peki; Türkiye Tayland canlı izleme yolları nelerdir? Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı!

TÜRKİYE TAYLAND CANLI İZLEME YOLLARI!

Heyecan dolu mücadele bugün saat 14:00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz izlenebilecek.

TÜRKİYE’NİN RAKİPLERİ

Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

24 Eylül Cumartesi

TSİ 14.00 Türkiye-Tayland



27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore



28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti



29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan



01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya

MİLLİLERİMİZİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Cansu Özbay Pasör

Elif Şahin Pasör

Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı

Meryem Boz Pasör Çaprazı

Hande Baladın Smaçör

Saliha Şahin Smaçör

Meliha İsmailoğlu Smaçör

İlkin Aydın Smaçör

Derya Cebecioğlu Smaçör

Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu

Zehra Güneş Orta Oyuncu

Ayçin Akyol Orta Oyuncu

Simge Aköz Libero

Aylin Acar Libero