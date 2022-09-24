Türkiye Gazetesi

Serie A kariyerine son verip bu yaz Fenerbahçe'ye imza atan ve yavaş yavaş formunu bulan Joao Pedro'nun Beşiktaş maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor. Jorge Jesus'un derbideki en önemli kozlarından biri olacak olan 30 yaşındaki forvet, Samandıra'da basının karşısında geçti.

GELME SEBEPLERİNDEN BİRİ DE TARAFTARIN TUTKUSU

Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Brezilya'da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu hep duymuştum. Ancak buraya geldiğim zaman ne kadar büyük olduğunu yakından görme fırsatım oldu. Taraftarların tutkusu çok yüksek ve benim buraya gelme sebeplerimden birisi de bu tutku"

"Brezilya'da biraz daha teknik, İtalya'da da daha taktiksel futbol oynuyor. Buraya gelmeden önce lig hakkında bilgi almıştım. Ligle ilgili beni şaşırtan bir konu olmadı. Maç oynadıkça %100'üme ulaşacağım."

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları... Luan Peres bugünkü idmanda da yok Fenerbahçe'de 4 günlük iznin ardından Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor. Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres ile sakatlığı bulunan Emre Mor, bugünkü çalışmada da yer almadı.

"Takımımız iyi gidiyor, son maçımızda da bunu gösterdik. Takımımızda birlik havası hakim, kompakt bir maç çıkarttık. Hocamız çok dikkatli, bizim için her şey iyi gidiyor şu anda."

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

"Spekülasyonların olması normal. İtalya'da iyi sezonlarımdan sonra teklif olması da normal. Ancak spekülasyonlara en iyi cevap burada olmam. Fenerbahçe'den teklif gelince her şey çabuk gelişti ve en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum"

"Ben buraya gelerek doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. 8 yıl bir takımda oynadıktan sonra farklı bir lige gelince adaptasyon süreci biraz zorlayıcı olabiliyor ancak sahada hocamın istediklerini yapmaya çalışıyorum."

JOAO PEDRO'NUN DERBİ YORUMU

"Gençken çok fazla Galatasaray derbisi izlemiştim, özellikle Alex'in oynadığı dönemde. Şu an tek hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız derbide galip gelmek. İyi çalışıyoruz."

"Fenerbahçe'de oynadığım sürece İtalya Milli Takımı'nın beni izlememesi mümkün değil. Bu kadar büyük bir takımdaysanız herkesin gözü üzerinizde olur. Bundan sonrası artık bana bağlı. Bu sezon bir gol hedefim var ancak bunu kendime saklamayı tercih ediyorum."

İsmail Yüksek hem A Milli Takım'ın prestijini hem de Stefan Kuntz'u kurtardı! A Milli Takım'a Salih Özcan'ın sakatlığı sonrası çağrılan İsmail Yüksek, 3-3'lük Lüksemburg maçında 87'de attığı nefis golle Stefan Kuntz'un koltuğunu kurtaran isim oldu. Jorge Jesus'un "İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var" dediği 23 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe taraftarının da gururu oldu. Milli maçtan sonra sosyal medyada en çok konuşulan isim İsmail Yüksek'ti.

İTALYA MİLLİ TAKIMI

Milli takım hakkında da konuşan Joao Pedro, “Fenerbahçe’de oynadığım müddetçe milli takım yetkililerinin beni görmemesi mümkün değil. Artık izleniyor olacaksınız ve bu durumda performansım belirleyici olacaktır. Çok fazla gol atmak istiyorum, bunun için çok çalışıyorum ve özgüvenliyim. Gol konusunda kendimce hedeflerim ve ama bu bana kalmasını istediğim bir sır” dedi. 30 yaşındaki futbolcu, son olarak 2 Ekim’de oynanacak olan Beşiktaş derbisi hakkında “Gençken çok derbi izlemiştim. Alex’in oynadığı dönemde Galatasaray derbilerini izlemiştim. Şu anda tek istediğim maça hazırlanmak. O zamana kadar çok su içip, iyi beslenip, rakip takımın videolarını izleyip maça hazırlanmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.