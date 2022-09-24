Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Dele Alli, basın toplantısında konuştu. Beşiktaş’a gelerek bir anlamda meydan okuma gerçekleştirdiğini söyleyen Dele Alli, hedefinin sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak olduğunu açıkladı.

SON YILLARDA YAŞADIĞI DÜŞÜŞ SORULDU

Son yıllarda yaşadığı düşüş ve yeniden ayağa kalkma planları hakkında konuşan Dele Alli, şunları söyledi:

"Genç bir oyuncu olduğunuz zaman beklentiler fazla olmuyor. Premier League’e gelen genç bir oyuncu olarak beklentiler düşük oluyor ama sonrasında goller atmaya başlıyorsunuz ve göz önünde oluyorsunuz. Futbol iniş ve çıkışlarla dolu. Ben de birkaç zor yıl geçirdim. Bir futbolcu oynamadığı zaman performansı aşağı düşebilir. Çok yukarılarda olduğunuzda bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Performans düştüğünde de buna takılı kalmamak gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu net şekilde öğreniyorum."

BEŞİKTAŞ HARİKA BİR FIRSAT

"Burası harika bir fırsat. Teklif ilk geldiğinde bu fırsatı değerlendirme konusunda ciddi anlamda heyecanlandım. Buraya gelmek, benim adıma çok iyi bir meydan okuma. Türkiye Ligi zor bir lig. Burada takıma destek olabileceğimi biliyorum. Futbol tutkumla elimden geleni yapacağım. Çok iyi zamanlarımız olacak, takım olarak bunun keyfini çıkaracağız. Ama bazen düşüşler de olacak ama bunun bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Zaten bu mantaliteyle başarılı olunur. Ben de bu zor ligde takım arkadaşlarımla beraber hem bireysel hem de takım olarak çok iyi işler yapacağımızı biliyorum."

Fenerbahçeli Joao Pedro'yu basın toplantısında arı soktu Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Joao Pedro antrenman sonrası açıklamalarda bulunurken etrafında uçan arıyı kovmaya çalışırken elinden sokulunca basın toplantısı sona erdi.

"CEVABIMI SAHADA VERECEĞİM"

İngiltere’de çok fazla derbi maça çıktığını ama buradaki derbi atmosferinin çok farklı olduğunu ifade eden Dele Alli, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için ise şunları söyledi:

"İngiltere’de çok fazla derbi oynadım ama buradaki derbi çok daha farklı, çok heyecanlıyım. Gittiğim her yerde herkes bana bu maçı soruyor. Bu derbinin, bu maçın bir parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor. Beklemediğim bir sakatlık yaşadım ama önemli değil, şu anda gayet iyi hissediyorum” dedi.

MİLLİ TAKIM'A GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Tottenham taraftarlarının sezon başında kendisinin Beşiktaş’a transfer olması hakkında yaptığı yorumlarla ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "Futbolun güzel olmasının sebebi, herkesin fikrini belirtebilmesi. Önemli olan sahada yapacağımız aksiyonlarımızdır. Onlara bir cevap vermem gerekmiyor, sahada yapacaklarımı izlerler” dedi.

Hedefinin yeniden milli takıma yükselmek olduğunun altını çizen Dele Alli, "Her oyuncu milli takımda oynamak ister. Kesinlikle milli takım dönmek istiyorum. Burada çok iyi bir performans gösterip her oyuncu gibi dönmek istiyorum. Burada kendimi sahada çok iyi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere küme düştü! Ne günler gören Kraliçe II. Elizabeth bu günleri göremedi! UEFA Uluslar B Ligi'nde muhtemel rakibimiz UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya, İtalya ve Macaristan'la birlikte 3. grupta yer alan İngiltere, Milano'da İtalya'ya 1-0 mağlup olunca küme düştü. Son Avrupa şampiyonasında final oynayan ve gözünü 2022 Dünya Kupası'na diken Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'la birlikte mücadele edecek.

Önder Karaveli Adanaspor'la anlaştı! Çebi'den izin istedi, yeni takımıyla el sıkıştı Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra kulüp bünyesinde çalışmaya devam eden Önder Karaveli, Adanaspor'la anlaştı. Beşiktaş Gelişim Direktörü olarak görev yapan 48 yaşındaki Önder Karaveli, Spor Toto 1. Lig ekibinin başına geçiyor.