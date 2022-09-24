Son dakika Beşiktaş haberleri... Demir Ege Tıknaz profesyonel oldu...
Beşiktaş'tan yapılan açıkama şöyle:
"Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a başarılar diledi."
Önder Karaveli Adanaspor'la anlaştı! Çebi'den izin istedi, yeni takımıyla el sıkıştı Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra kulüp bünyesinde çalışmaya devam eden Önder Karaveli, Adanaspor'la anlaştı. Beşiktaş Gelişim Direktörü olarak görev yapan 48 yaşındaki Önder Karaveli, Spor Toto 1. Lig ekibinin başına geçiyor.
Dele Alli: Futbol iniş ve çıkışlarla dolu. Ben de birkaç zor yıl geçirdim Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Dele Alli, derbiye özel hazırlanıyor. Bugünkü antrenman öncesi basının karşısına geçen İngiliz yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını şampiyonluk için yüzde 100'ünü vereceğini söyledi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu çalkantılı kariyeri için ise "Futbol iniş ve çıkışlarla dolu. Ben de birkaç zor yıl geçirdim" ifadesini kullandı.