Türkiye Gazetesi

GS İstanbulspor hangi kanalda? Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, liglere verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak. Yeni oyuncuların performansının değerlendirileceği karşılaşmayı sarı kırmızılı taraftarlar merakla bekliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. GS İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda sorusuna da yanıt aranıyor.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanacak hazırlık maçı saat 19:00’da başlayacak.

GS İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma D Smart ve D Smart GO platformlarından canlı izlenebilecek. Platforma girmek için üye olmanız ve ücret ödemeniz gerekiyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11’İ

Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Seferovic.

Galatasaray’da Icardi, Mata gibi yıldızların performansı merak edilirken, İstanbulspor’da Süper Ligde oynadığı ve beraberlikle noktaladığı Beşiktaş maçındaki görüntüsüyle göz doldurmuştu.

24 Eylül Cumartesi saat 18.15’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta Maça Doğru özel programıyla başlayacak yayınlar, 19.00’da Galatasaray - İstanbulspor maçı ile devam ederken, karşılaşma sonrasında röportajlar ve yorumlar olacak. Aykut Aydın’ın anlatımda olacağı mücadeleyi Orhan Uluca yorumlayacak.