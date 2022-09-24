Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve yöneticiler tarihi noktada hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Faroe Adaları ile Türkiye arasındaki karşılaşma, Torsvollur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapılacak.

İZLANDA, NORVEÇ VE BRİTANYA'NIN KESİŞTİĞİ NOKTA

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​yarın karşılaşacağı Faroe Adaları, sakin yapısıyla dikkat çekiyor.

İzlanda, Norveç ve Britanya'nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları'nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor.

Başkent Torshavn ise Faroe Adaları'nın 53 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

Vikingler tarafından kurulan Torshavn'daki liman, ticaret merkezi olarak hizmet veriyor.

DANİMARKA'NIN YAVRUSU

Faroe Adaları, Danimarka Krallığının parçası olan özerk bir devlet. Çatıları çimlerle kaplı Torshavn'daki evler, küçük ve sevimli görünümleriyle turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Fotoğraf sanatçılarının da güzergah noktalarından olan Torshavn'da, kış aylarında zaman zaman açan güneşe rağmen hava sıcaklığı 10 derecenin altında seyrediyor.

TURİSTİK YERİ SKANSİN KALESİ

Skansin Kalesi de başkente gelenlerin favori noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan ve denize hakim konuma sahip kalenin kalıntıları arasında ise deniz feneri yer alıyor.

Torshavn'da bulunan Vesturkirkjan Kilisesi de farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.

Son dakika... Mehmet Büyükekşi: "Stefan Kuntz'u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil" A Milli Takım'ın evinde Lüksemburg'la 3-3 berabere kalmasıyla birlikte teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği daha yüksek sesle sorgulanır olmuştu. TFF Başkanı Büyükekşi, Alman çalıştırıcıyla yolların ayrılması gibi bir durum olmadığını açıkladı.

Enes Ünal Faroe Adaları deplasmanına gitmiyor! "Ağrılarım var hocam" UEFA Uluslar C Ligi'nde liderliği garantileyen A Milli Takım'da Faroe Adaları deplasmanı formalite maçına döndü. Milli formayla 28 maçta 2 golü bulunan ve o 2 golü de 2019 yılında Andorra'ya atan Enes Ünal, "sakatlığı" nedeniyle formalite deplasmanına gitmiyor. 25 yaşındaki santrfor maç kadrosundan çıkarıldı.