Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, son sayısına kadar oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 31-29 kaybetti.

Üçüncü seti etkili oyunuyla 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen milli takım, dördüncü ve final setinde istediği oyunu sahaya yansıtamayarak müsabakayı 3-2 kaybetti.

Salon: Gelredome

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, İlkin Aydın, Meliha İsmailoğlu, Ayçin Akyol)

Tayland: Kongyot, Kokram, Nuekjang, Bamrungsuk, Guedpard, Moksri (Pannoy, Sanitklang, Janthawisut, Sooksod, Jaisaen)

Setler: 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15

FİLENİN SULTANLARI'NIN DÜNYA ŞAMPİYONASI KARNESİ

İlk dünya şampiyonasına 2006'da katılan A Milli Voleybol Takımı, bu organizasyonu onuncu sırada tamamladı.

2006'dan sonra yapılan tüm dünya şampiyonası organizasyonlarında mücadele eden milliler, 2010'da altıncı, 2014'te dokuzuncu, 2018'de ise onuncu sırada yer aldı.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 24 ülkenin katılacağı şampiyonada milliler, bu yıl kürsüde ilk kez yer almanın mücadelesini verecek.

Milli voleybolcuların B Grubu'ndaki diğer rakipleri Polonya, Hırvatistan, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti.

FİLENİN SULTANLARININ MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

27 Eylül Salı:

15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba:

18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim Cumartesi:

21.30 Türkiye-Polonya

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor, başarılar Milli Takım A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek. Dünya Şampiyonası'nda 5. kez sahne alacak "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Hollanda'nın Arnhem kentinde TSİ 14.00'te başlayacak maçta Tayland ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye kadınlarda Dünya şampiyonasına kaç kez katıldı? Dereceleri neler?