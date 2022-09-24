Türkiye Gazetesi

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı – kırmızılı ekipte Okan Buruk ve teknik heyet, ideal 11’i oluşturmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. NEF Stadyumu’nda oynanacak hazırlık maçında, henüz kadroya girememiş ve genç oyunculara süre verilmesi bekleniyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; GS İstanbulspor canlı izleme yolları nelerdir? GS İstanbulspor şifresiz mi?

GALATASARAY İSTANBULSPOR CANLI İZLEME YOLLARI!

Maçın heyecanının canlı yayınla yaşamak isteyen futbolseverler için yayıncı kanal bilgisi açıklandı. Saat 19:00’da başlayacak ve NEF Stadyumu’nda oynanacak mücadele D-Smart ve D Smart Go platformlarından izlenebilecek. Karşılaşmayı şifresiz izleme yolu bulunmuyor.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Süper Lig’de oynadığı ilk 7 maçta 5 galibiyet alan Galatasaray 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puan kaybetti. Sarı kırmızılı ekip ligde topladığı 16 puanla ikinci sırada bulunuyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. Antrenmanda milli takımlarında olan futbolcular yer almadı. İdmanı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de takip etti.