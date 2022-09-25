Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Brezilya asıllı İtalyan golcüsü Joao Pedro, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sarı lacivertli takımı seçerek kariyeri açısından en doğru tercihi yaptığını söyleyen Joao Pedro, burada göstereceği performansla millî takımı hedeflediğini dile getirdi. Transfer öncesi Fenerbahçe hakkında bilgi topladığını söyleyen Brezilyalı, “Ama buraya geldiğim zaman Fenerbahçe’nin gerçekten çok büyük bir takım olduğunu bir kere daha gördüm” ifadesinde bulundu.

BÖYLE ŞEYLER ÇIKAR

Pedro, Galatasaray’ın kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberler için “Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal” cevabı verdi. “İtalya’da arka arkaya geçirdiğim iyi sezonlardan sonra bu tarz şeylerin konuşulması normal” diyen sambacı, “Ama en doğru cevabın benim burada olmam olduğunu düşünüyorum” dedi. Yıldız oyuncu, derbi için ise, “Alex’in oynadığı dönemde Galatasaray’a karşı oynanan maçları izlemiştim. Şu anki hedefimiz pazar günkü sınava en iyi şekilde hazırlanmak” yorumu yaptı.

DERBİYE BİLENİYORLAR

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Millîlerinden mahrum çalışan sarı lacivertliler taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Ağrıları olan Emre Mor tedbir amaçlı dinlendirilirken, Peres’in de tedavisine devam edildi. Sakatlığı sebebiyle Norveç Millî Takımı kadrosundan çıkarılan Joshua King ise henüz İstanbul’a gelmedi.

FLAŞ PAYLAŞIM

Atalanta’da forma giyen Merih Demiral, Jorge Jesus ile birlikte olduğu flaş bir paylaşım yaptı. Millî oyuncu sosyal medya paylaşımında Sporting kariyeri için Jesus’a teşekkür ederken, “Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük” ifadelerini kullandı. Fotoğraf F.Bahçe taraftarlarınca büyük ilgi gördü.

Fenerbahçeli Joao Pedro'yu basın toplantısında arı soktu Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Joao Pedro antrenman sonrası açıklamalarda bulunurken etrafında uçan arıyı kovmaya çalışırken elinden sokulunca basın toplantısı sona erdi.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları... Luan Peres bugünkü idmanda da yok Fenerbahçe'de 4 günlük iznin ardından Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor. Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres ile sakatlığı bulunan Emre Mor, bugünkü çalışmada da yer almadı.