Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray millî arada yaptığı hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımda ilk maçına çıkan Juan Mata futboluyla âdeta parmak ısırtırken büyük beğeni topladı. İspanyol yıldızın verdiği dört net gollük pası takım arkadaşları gole çeviremedi. Yeni transfer Icardi sarı kırmızılı formayla özel maç da olsa ilk golünü 65. dakikada penaltıdan atarak moral buldu. Aslan’ın diğer sayısı Barış Alper (dk.12) imzalıydı. İstanbulspor’dan Mehremic’in 30’daki golünde Okan Kocuk hatalıydı.

BURUK'TAN ÖVGÜ

Taraftarların ilgi gösterdiği Nef Stadı’ndaki karşılaşmada G.Saray için bir diğer sevindirci haber sakatlığını atlalan Fredrik Midtsjö’nün sahalara geri dönmesiydi. Mata maçın ardından, “Buraya şampiyonluklar kazanmak için geldim” dedi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Hazırlık maçı olsa da kazanma hırsımızı ortaya koyduk. Mata sanki hiç büyük kupa kazanmamış bir oyuncu gibi. Takıma insani kalitesi de yansıyor. Takımımıza büyük fayda sağlayacak. İdmanlarda da böyle çalışkan” şeklinde konuştu.

ÖZBEK SÖZ ALDI

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) olağan genel kurulunda tek aday olan mevcut başkan İbrahim Hatipoğlu bir dönem daha seçildi. Başkan Dursun Özbek Kemerburgaz tesislerindeki iki sahanın yapımını GSYİAD’ın üstleneceğini söyledi. Hatipoğlu da “Söz başkan” cevabını verdi.

ÖZTÜRK İDDİALI

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, “Gelirken ‘cüzdanımız dolu’ demiştik. Verdiğimiz bütün sözleri tutuyoruz. Şampiyonluk da gelecek. Okan Hoca bir anda önümüze çıkmadı. Bir senedir kendisiyle görüşüyordum. Okan Buruk’ta ısrarcı oldum, geldi” açıklaması yaptı.

Mauro Icardi & Wanda Nara çifti boşanıyor! Galatasaray'ın Arjantinli golcüsünün ayrılık acısı... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara ayrılık kararı aldı. Arjantinli çiftin ayrılığını Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" paylaşımıyla duyurdu.

Galatasaray Yusuf Demir için harekete geçti Başkan Dursun Özbek “Yusuf Demir’in Türk statüsünde oynaması için girişimlerimiz sürüyor. TFF de buna olumlu bakacaktır” dedi