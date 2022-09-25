Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni transferi Dele Alli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye geldiği andan itibaren çok mutlu olduğunu söyleyen dünyaca ünlü yıldız, “Burası gerçekten inanılmaz. Türkiye’de olduğum için çok mutluyum. İngiltere’de zor zamanlarım olmuştu. Burası bana mental anlamda da çok iyi gelecek. Bunun devamında İngiltere Millî Takımı’na seçileceğimi de düşünüyorum. Tutku ve heyecanla elimden geleni yapacağım” sözlerini kullandı.

FIRSAT TRANSFERİYDİ

“İngiltere’de birkaç zor yıl geçirdikten sonra, süre alamadıkça yeni bir macera istedim” diyen Dele Alli, seviye olarak gerilemiş olmayı kafasına takmadığını belirterek, “Beşiktaş’tan teklif gelince değerlendirmek açısından ciddi anlamda bir fırsat olduğunu düşündüm ve çok heyecanlandım. Türkiye ligi kolay bir lig değil. Zor zamanlar ve düşüşler yaşadım ama Beşiktaş’ta gerçek oyunumu göstereceğim. Takım arkadaşlarımın desteği ile birlikte bunu başaracağım” dedi.

ISMAEL MOURINHO GİBİ

Valerien Ismael’in motivasyon anlamında daha önce çalıştığı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’ya benzediğini söyleyen Dele Alli, “Oyuna tutkusu, amaçları, benden istedikleri gayet net. Buraya gelmeden önce onun beklentileri ile benimkiler arasında benzerlikler olduğunu gördüm. Ben sahada korkusuzca özgürce oynamak isteyen bir futbolcuyum. Hocamız bana bu güveni verdi” dedi.

Dele Alli: Futbol iniş ve çıkışlarla dolu. Ben de birkaç zor yıl geçirdim Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Dele Alli, derbiye özel hazırlanıyor. Bugünkü antrenman öncesi basının karşısına geçen İngiliz yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını şampiyonluk için yüzde 100'ünü vereceğini söyledi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu çalkantılı kariyeri için ise "Futbol iniş ve çıkışlarla dolu. Ben de birkaç zor yıl geçirdim" ifadesini kullandı.

Transferin yıldızı Dele Alli! Ne Icardi ne Mertens ne de Jorge Jesus, en çok Beşiktaş'ın yıldızı konuşuldu Beşiktaş'ın Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli, transfer döneminde hakkında en çok konuşulan futbolcu oldu. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre dünyaca ünlü yıldızların geldiği "yaz transfer dönemi", sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkati çekti. 26 yaşındaki orta saha ise zirvede yer aldı.