Türkiye Gazetesi

Türk tenisin önemli ismi İpek Soylu kortlara veda etti... Soylu'nun bu kararı birkaç gün önce tenisi bıraktığını açıklayan Federer'in ardından alması dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İpek Soylu, 20 yıllık tecrübesini yeni hedefler için kullanacağını belirtti.

Bu sürede kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi, davranışlarımın ve sonuçlarının sorumluluğunu almayı öğretti. Dünyanın her kıtasında bulunmamı, işimi en iyi seviyelerde, işinde en iyi olan insanlarla bir arada yapmamı, harika insanlarla bağ kurmamı sağladı.

'ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

Fiziksel ve mental bana en iyi duyguları yaşatırken bazı zamanlarda da en zor duyguları hissettirdi. 20 sene boyunca oluşturduğum kariyerime dönüp baktığımda iyi ki her saniyesinde var oldum, her saniyesinde 'elimden geleni yaptım' diyorum.

Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta kendim olmak üzere, aileme ve kariyerim boyunca desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim."

Roger Federer son kez korta çıktı, Rafael Nadal ile Novak Djokovic bile ağladı Tenis tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olan hatta çoğu tenis severe göre tüm zamanların 1 numarası olarak kabul edilen Roger Federer, dün gece son kez korta çıktı. "Ekselansları" lakaplı İsviçreli rakete ezeli rakipleri Rafael Nadal ile Novak Djokovic de eşlik etti. 40 yaşındaki Federer'in duygusal anlar yaşadığı veda gecesinde Nadal'ın da göz yaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.