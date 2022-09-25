Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor.
AMEDSPOR - BURSASPOR CANLI İZLE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Yeni Stadyumu'ndakİ maçın başlama saati 19.00. Ezeli rakiplerin maçını hakem Safa Yılmaz yönetiyor.
AMEDSPOR - BURSASPOR HANGİ KANALDI
Amed Sportif - Bursaspor maçı TRT Kurdi'den canlı yayınlanıyor.
Teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki Amed Sportif 5 maçta 6 puan topladı. Diyarbakır ekibi evinde 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
TFF 1. Lig'den geçen sezon düşen Bursaspor'u ise Tahsin Tam çalıştırıyor. Yeşil-Beyazlılar evindeki 2 maçı da kazanırken deplasmanda 2'de 0 yaptı.
Bursaspor haberleri... Timsah'a 2 milyon TL'lik forma sponsoru Bursaspor haberleri... Bursaspor Kulübü, yeni sezon için forma göğüs sponsorluğu konusunda Zeplinx firması ile el sıkıştı. Yeşil-beyazlı kulüp bu anlaşma sonucunda 2 milyon TL kazanç sağladı.