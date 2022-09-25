Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Kastamonuspor'u ağırlaya Pazarspor maçı 0-1 kaybetti. 6 maç sonunda 1 puanda Rize ekibinde teknik direktör Mustafa Kalafatoğlu "Benden bu kadar" diyerek istifa etti.

Sosyal medyada ilgi gören videoda Kalafatoğlu isyanını şu sözlerle dile getiriyor:

"ALLAH'IN BİR KULU SAHİP ÇIKMIYOR"

"Oyuncularım 6 maçtan 5 tanesini harika oynadılar. Benim tepkim burada mülki amir yok mu? Burada Belediye Başkanı yok mu? Burada STK'lar yok mu? Çocuklar burada mücadele ediyor ama Allah'ın bir kulu sahip çıkmıyor. Çocuklar tek başlarına oynuyor. Yeter kardeşim. Bu çoluk çocuğun hakkını niye yiyorsunuz. Zaten para pul yok. Burası da destek vermiyor. Pazar halkı da destek vermiyor. Tamam o zaman benden de bu kadar. Mustafa Kalafatoğlu olarak benden bu kadar. Herkes hakkını helal etsin. Benden bu kadar."