Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 6.ve son maçında ​​​​​​​yarın Faroe Adaları'na konuk oluyor.

Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.

A MİLLİ TAKIM'DA KİMLER YOK?

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.

Enes Ünal Faroe Adaları deplasmanına gitmiyor! "Ağrılarım var hocam" UEFA Uluslar C Ligi'nde liderliği garantileyen A Milli Takım'da Faroe Adaları deplasmanı formalite maçına döndü. Milli formayla 28 maçta 2 golü bulunan ve o 2 golü de 2019 yılında Andorra'ya atan Enes Ünal, "sakatlığı" nedeniyle formalite deplasmanına gitmiyor. 25 yaşındaki santrfor maç kadrosundan çıkarıldı.

STEFAN KUNTZ NE DEDİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, grup maçlarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini belirterek, "Burada Faroe Adaları Teknik Direktörü bizim takımımızdaki gelişmelerden çok iyi haberdar olmuş. Savunma oyucularımızla ilgili yaşadığımız problemini biliyor. Bununla ilgili değerlendirmesini yapmıştır. İdmanda Ozan'ın bizimle olup olamayacağını göreceğiz. Aramızda yeni oyuncularımız var. Cenk geldi, Cenk daha önce bizimle olmuştu. Ravil bizim için yeni, Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla kıyasladığımızda sakat oyuncuların sayısı 11'e yaklaştı. Yarın için bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Faroe Adaları nasıl bir ülke? A Milli Takım Torshavn'da yürüyüş yaptı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı. Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü. Daha önce de Türk takımlarının futbol nedeniyle ismini duyduğu Faroe Adaları'nın nasıl bir ülke olduğu merak edilmeye başlandı.

Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.