Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara 23 Eylül'de ayrılık kararı almıştı. Arjantinli çiftin ayrılığını Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" paylaşımıyla duyurdu.

"TOKSİK AŞKIM"

Arjantinli golcü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda Nara ile yeniden barıştıklarını duyurdu. Icardi, Portekizce "Te amo toxi" (Seni Seviyorum Zehirli) ifadelerini kullandığı paylaşımıyla barıştıklarını açıkladı.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI PAYLAŞTI

Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan whatsapp konuşmalarını paylaştı.

Whatsapp görüşmelerinde Wanda, "Seni arıyorum. Yarın uçağa biniyorum. Uruguay'da fotoğraf çekimlerim var. Bana cevap verebilir misin?" diyor.

Mauro Icardi, "Neler oluyor?" diye bu aramaya cevap veriyor. Wanda tekrar, "Neredesin sen?????" diye soruyor. Mauro, "Niye?" şeklinde tekrar cevap veriyor.

Wanda bu kez, "Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Bundan sonra sen de bana soru sorduğunda ben de aynı olacağım. Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun?" diye soruyor.

"BENİ SEN TERK ETTİN"

Mauro ise, "Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben sen terk ettin. Buna rağmen aynı şekilde devam etmemizi mi istiyorsun!" cevabını veriyor.

Wanda bu kez, "Sen bir yalancısın. Hem evlisin hem bekar." diye tepki gösteriyor.

Mauro ise, "Biz aynıyız." cevabını veriyor. Mauro, "Ne kadar zehirli birisin." diyor. Wanda ise cevaben, "Sen bir tilkisin! Şimdi uyumaya gidiyorum. Bana nerede olduğunu söylemek istemezsen artık sen bilirsin." diyerek son sözünü söylüyor.

23 EYLÜL GÜNÜ NE OLMUŞTU?

Kısa süre önce çiftin arasında China Suarez isimli kadının girdiği iddia edilmiş, Wanda Nara da Instagram'da yüzüksüz fotoğraf paylaşmıştı.

İspanyol basınına göre; China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, cumartesi günü Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi.

Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.

Arjantinli yıldıza sosyal medyadan seslenerek "Bir o... için aileni mahvettin!" dedi.

Arjantinli bir televizyoncu olan Wanda Nara, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın o zamanki golcülerinden Maxi Lopez'le evlenmiş ve bu evlilikten 3 çocuğu olmuştu. Ancak eşinin İtalya'da oynadığı dönem genç yıldız adayı Mauro Icardi'yle aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara bu ilişki ortaya çıkınca Maxi Lopez'le yollar ayrıldı.

Sosyal medyaya yansıyan ilk bilgilere göre Wanda Nara ile Maxi Lopez'le yeniden görüşmeye başladı. Wanda Nara - Mauro Icardi çiftini ikisi Icardi'den olmak üzere 5 çocuğu var.