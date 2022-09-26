Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Uluslar Ligi’nde C kategorisinde yer alan ve 1. Grup’ta liderliği daha önce garantileyen A Millî Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı zayıf rakibi Faroe Adaları’na 2-1 mağlup oldu. Grupta oynadığı son maçta İstanbul’da konuk ettiği Lüksemburg ile berabere kalan ay yıldızlı takımımız böylece üst üste oynadığı iki zayıf rakibini de mağlup edemedi ve gelecek adına büyük bir soru işareti oluşturdu.

KATI SAVUNMA

İlk yarı boyunca oldukça etkisiz bir karşılaşma çıkartan Stefan Kuntz’un öğrencileri, Faroe Adaları’nın katı savunmasını aşacak oyun hızına ulaşmayı başaramayınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi: 0-0. Skorda dengeyi bozan gol ise 51’de geldi. Sağ kanattan Vatinhammar’ın ortası Kaan tarafından ıskalanınca arka direkte topla buluşan Davidsen sert vurdu, Ozan’a da çarpan top Faroe Adaları’nı öne geçirdi: 1-0.

SKANDAL YENİLGİ

Golün ardından özgüveni artan Faroe Adaları, 59’da ikinci golü buldu. Savunma arkasına sarkan Edmundsson ceza sahası içerisinde sol çaprazdan çıkardığı sert şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Son bölümde yüklenen millîler, 89’da son dönemde Başakşehir’de sergilediği performansla dikkatleri çeken Serdar Gürler’in golüyle farkı bire indirse de maç sonu tabelada tarihî bir Faroe Adaları galibiyeti yazdı: 2-1.

NAKAVT OLDUK

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz maçın ardından, “Eleştirileri haklı buluyorum. Oyuncularımı suçlayacak değilim. Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Canımız acıyor” derken, “Ayrılık gündemde mi?” şeklinde gelen soruya, “Şu anda bir teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Tüm ekibim burada çalışıyoruz başarı için. Kuntz olarak söyleyebilirim ki asla vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Şu durum beni daha çok motive etti. Daha fazla emek vereceğim, uğraşacağız” karşılığında bulundu.

Son Dakika I A Milli Takım Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu! 50 bin nüfuslu ülke tarih yazdı! UEFA Uluslar C Ligi'nde liderliği garantileyen A Milli Takım, son maçında Faroe Adaları deplasmanında 2-0 mağlup oldu. 50 bin nüfuslu Faroe Adaları'na şeref golünü 89. dakikada atabilen Stefan Kuntz yönetimindeki A Mili Takım, utanç dolu bir gece yaşattı. Daha 3 gün önce Lüksemburg'dan evine 3 gol yiyen Ay-Yıldızlılar'da Alman teknik direktörün kovulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Faroe Adaları nasıl bir ülke? A Milli Takım Torshavn'da yürüyüş yaptı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı. Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü. Daha önce de Türk takımlarının futbol nedeniyle ismini duyduğu Faroe Adaları'nın nasıl bir ülke olduğu merak edilmeye başlandı.