Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael derbide karşılaşacakları Fenerbahçe’nin analizini çıkardı ancak hangi taktiği uygulayacağı konusunda kararsız. Fransız teknik adam kritik maçta nasıl bir ilk 11’i tercih edeceğini kafasında netleştiremiyor. Çünkü en önemli silahlarından ikisinin oynayıp oynamayacağı belli değil. Takımın hücumdaki maestrosu olan ancak son beş maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rachid Ghezzal’ın durumu bu hafta içinde yapılacak antrenmanların ardından belli olacak.

WELINTON KORKUTUYOR

Ayak tabanındaki sakatlığı yüzünden Ghezzal’ın kadroya bile alınmama ihtimali bulunuyor. Valerien Ismael’in ilk 11’de oynatmayı planladığı Redmond’un elindeki kırık da planları bozdu. Özel bir bandajla maça çıkması için uğraşılan İngiliz yıldızın ağrılarının devam etmesi teknik heyetin sıkıntılarını katlamış durumda. Son olarak stoperde Tayyip Talha ve Emrecan’ın yerine tecrübeli Welinton düşünülüyor ancak Brezilyalı stoperin son maçtaki düşük performansı ve çok top kaybetmesi Valerien Ismael’i düşündürüyor.

TOSUN PAŞA HAZIR KITA

Everton’dan yuvaya geri dönen Cenk Tosun fazla forma şansı bulamadığı için beklenen patlamayı yapabilmiş değil. Fenerbahçe maçında ilk 11’de olma isteğini teknik heyete ileten Tosun, bu sezon altı maçta toplam 66 dakika süre aldı ama skora katkı veremedi.

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