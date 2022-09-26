Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde ve Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe’de oyuncu değerleri artıyor. Çok sayıda oyuncusu Avrupa takibinde olan sarı lacivertlilerde özellikle genç isimlerin kulübün kasasını doldurması bekleniyor. Crespo (26), Rossi (24), Osayi (24), Altay (24), Szalai (24), İsmail (23), Ferdi (22) ve tabii ki Arda Güler (17) hem performanslarıyla hem de transfer değerleriyle kulübün geleceği.

HAYALLER GERÇEK OLUYOR

Fenerbahçe’nin elindeki bu oyuncuların yaş ortalaması 23. Sarı lacivertlilerin 8 oyuncuyu kadroya katarken ödedi toplam bonservis bedeli ise yaklaşık 13 milyon avro, ki Rossi 5,5 milyonla tek başına neredeyse bu rakamın yarısına denk geliyor. Oyuncuların toplam piyasa değeri şimdi ise 80 milyon avronun üzerinde. Yönetim, takımın bu sezon ligde ve Avrupa’da alacağı sonuçlarla bu rakamın çok daha yukarı çıkmasını bekliyor.

Fenerbahçeli Joao Pedro'yu basın toplantısında arı soktu Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Joao Pedro antrenman sonrası açıklamalarda bulunurken etrafında uçan arıyı kovmaya çalışırken elinden sokulunca basın toplantısı sona erdi.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları... Luan Peres bugünkü idmanda da yok Fenerbahçe'de 4 günlük iznin ardından Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor. Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres ile sakatlığı bulunan Emre Mor, bugünkü çalışmada da yer almadı.