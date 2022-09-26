Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray yönetiminin son gün hamlelerinden olan Juan Mata transferi birçok kesim tarafından eleştiri almıştı. İspanyol yıldızın yaşı (34) ve en son 90 dakikalık maçına 1 Eylül 2021’de oynaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Ancak İstanbulspor karşısında ilk defa parçalı formayı giyen 10 numara gösterdiği performansla eleştirileri, alkışa çevirmeyi başardı. 77 dakika sahada kalan Mata, sarı kırmızılıların üçüncü bölgede en çok isabetli pas atan ismi oldu. Mata’nın Icardi ve Barış’a verdiği harika pasların asiste dönmemesi ise son vuruşlar yüzünden oldu.

OKAN BURUK HAYRAN

Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi dev kulüpler olan tecrübeli isim, Galatasaray’da geldiğinden beri eksiklerini gidermek için sanki altyapıdan çıkmış gibi çalışıyor. Takım idmanları dışında özel hocayla bireysel antrenmanlar da yapan Mata’nın tutumu da kuşkusuz en çok Okan Buruk’u memnun ediyor. Buruk “Çok büyük kupalar kazanmış önemli bir oyuncu. Onun yanında, bunları hiç kazanmamış gibi davranan biri. Bu tip oyuncular insani kalitesini de yansıtıyor” diyerek oyuncusunu övdü. Buruk, Adana Demirspor maçında yıldız ismi kadroya almaya hazırlanıyor.

MAÇ SONRASI MİLANO'YA UÇTU

Mauro Icardi’nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara geçtiğimiz hafta içi ayrıldıklarını açıklamıştı. Yaşanan bu tatsız gelişme üzerine gözler Arjantinli yıldıza çevrilmişti. Okan Buruk ‘un “İstersen izin kullanabilirsin” dediği golcü isim İstanbulspor karşısında sahaya çıkarken, takıma verilen bir buçuk günlük izinde dün evlerinin olduğu Milano şehrine gitti.

TAKIMDAN MEMNUN

Galatasaray’ın, İstanbulspor ile oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçında oyuncularının performansından bir hayli memnun olan Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası öğrencilerine sürpriz yaptı. 48 yaşındaki teknik adam saha içindeki ciddiyetten ve mücadeleden memnun olduğunu belirtip takıma bir buçuk gün izin verdi. Adana Demirspor maçı hazırlıkları bu akşam başlayacak.

Galatasaray haberleri... Leo Dubois'dan Sacha Boey ve Fransa Milli Takımı sözleri Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, yüzde 100 olarak geri döndüğünü söyledi. Bu yaz, kaptanlığı yaptığı Olympique Lyon'dan ayrılarak Galatasaray'a imza atan 28 yaşındaki futbolcu, "Buraya bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonrasında ne olacağına bakacağız. Galatasaray'a şampiyonluk kazanmak için geldim" dedi. 13 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli futbolcu 2022 Dünya Kupası'nda forma bekliyor.