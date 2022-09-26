Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Çin Devlet Başkanı Şi Cingping’in ev hapsinde tutulduğu ve ülkede muhtemel bir askerî darbe olabileceği söylentileri internette dolaşıyor. Twitter, Cinping’in darbe sonrası kaybolduğu iddialarıyla dolup taşıyor. 2012’de Cingping, başkan yardımcısıyken yine ortadan kaybolmuştu. Oysa, dünya liderlerinin bir süre kamuoyunun gözünden uzak olduğu çok sayıda örnek var;

KIM JONG-UN

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, kamuoyunun gözünden birkaç defa kayboldu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, Kim Jong Un’un 2020’de en az 23 gün boyunca kamuoyu önüne çıkmadığını söyledi. Nisan 2020’de de Kim, 20 gün boyunca halk arasında görülmedi. 2012’de üç haftalığına ortadan kayboldu. 2014’te de beş haftalığına ortadan kayboldu.

VLADIMIR PUTİN

2015’te Putin, 10 günlük gizemli bir aradan sonra halk arasında yeniden ortaya çıktı. 5 Mart’tan 16 Mart’a kadar kendisinden haber alınamayan Putin hakkında hasta olduğu için Kazakistan’da yapacağı görüşmeleri iptal ettiği iddiası ortaya atıldı.

TALİBAN LİDERİ

Eylül 2021’de, Afganistan’da Taliban rejiminin iktidara gelmesinden sonra, örgütün üst düzey lideri Taliban’ın kurucu üyelerinden Molla Abdul Ghani Baradar kayboldu. Taliban üyeleriyle çıkan bir kavgada öldürüldüğü söylentileri yayıldı.

MICHAEL SATA

Eski Zambiya Devlet Başkanı Michael Sata, 2014 yılında kamuoyundan kayboldu ve öldüğüne dair söylentiler ortaya çıktı. Geri döndüğünde mecliste ölmediği şakası yaptı. Sata, birkaç ay sonra, açıklanmayan bir hastalık nedeniyle Ekim 2014’te öldü.

HUGO CHAVEZ

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, yaklaşık bir aydır halktan uzaktı. İnternet, hesabından Tweet atana kadar bu gizemli kayboluşla çalkalandı. Chavez’in pelvik ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı.

PETER MUTHARIKA

Malavi’nin eski Cumhurbaşkanı Peter Mutharika, Eylül 2016’da New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ayrıldı ve bir daha programına geri dönmedi. The Economist’in haberine göre, 76 yaşındaki Mutharika tıbbi tedavi gördü.

FARUK EŞ-ŞARA

2012 yılında Suriye’nin başkan yardımcısı Şam’da meydana gelen bir patlamada ölen dört Suriyeli yetkilinin yanındaydı. Patlama sonrası yıllarca ortadan kaybolan Şara bu yıl şubat ayında ortaya çıktı.

LEVY MWANAWASA

Eski Zambiya Devlet Başkanı Levy Mwanawasa, 29 Haziran 2008’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde bir Afrika Birliği zirvesinda kalp krizi geçirdi. Fransa’ya götürülen başkanın 70 gün sonra öldüğü ilan edildi.

Şinzo Abe için cenaze töreni yapıldı Japonya’da seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için Tokyo'da cenaze töreni düzenlendi.