Türkiye Gazetesi

Milli güreşçi Taha Akgül’ün en mutlu günü! Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan ve ülkemizi başarıyla temsil eden Taha Akgül dünyaevine girdi. Akgül’ün eşinin adının Bianka Cekusz olduğu öğrenildi. Peki; Bianka Cekusz kimdir, kaç yaşında, nereli?

BIANKA CEKUSZ KİMDİR?

Genç kadının Macaristanlı olduğu öğrenildi. Cekusz’un fitness eğitmenliği yaptığı iddia ediliyor. Genç kadın hakkında başka bilgi bulunmuyor.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül (d. 22 Kasım 1990, Sivas), Türk güreşçidir. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler serbest 125 kiloda bronz madalya kazandı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.