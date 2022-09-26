Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig 8. hafta maçı Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri dev derbiye sayılı günler kala araştırılıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. İki ezeli rakibin karşılaşması 2 Ekim günü oynanacak. Vodafone Park’taki mücadelenin bilet satış bilgileri haberimizde…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları henüz duyurulmadı. Maçın bilet fiyatlarının Passo’dan birkaç gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Maçın biletleri satışa çıkmış değil. Çarşamba günü biletlerin satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

7 maç oynayan Beşiktaş ligde topladığı 14 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Siyah beyazlı ekip son maçında İstanbulspor’la 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Bir haftayı BAY geçen Fenerbahçe’nin 13 puanı bulunuyor ve ligin 6. sırasında yer alıyor. Sarı lacivertliler ligde oynadığı son maçta Alanyaspor’u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.