Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı gösteremeyen Trondsen ile yollar ayrıldı. Transfer döneminde İstanbulspor’la görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki futbolcunun, Göteborg’la görüştüğü iddia edildi.

1 MİLYON 252 BİN 500 AVRO TAZMİNAT ÖDENECEK

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 avro fesih tazminatı ödenecektir."

Trabzonspor haberleri... Maxi Gomez'in rüyalarını 2022 Dünya Kupası süslüyor Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in rüyalarını 2022 Dünya Kupası süslüyor... Bu yaz Valencia'dan 3 milyon euro bonservisle transfer edilen 26 yaşındaki santrfor antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'da pes etmek yok 2-0 geriye düşmesine rağmen ayağa kalkmasını bilen bordo mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı “Önemli olan yenilgiyi kabullenmeyen savaşçı kimlikti” diyor.