Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün deneyimli futbolcusu Caner Erkin, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Erkin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, "Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış." dedi.

"BEN MİLLİ TAKIMI BIRAKMADIM"

Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un, dün kendisinin milli takımı bıraktığına yönelik açıklamasını yalanladı.

Milli takım formasını giyme onurunu yaşadığı her an en iyi performansını vermek için çaba gösterdiğini vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım. Bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış."

Hamit Altıntop'a Sergen Yalçın sorusu! A Milli Takım'ın başına geçecek söylentilerine ilk ağızdan cevap geldi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Sergen Yalçın iddialarına cevap verdi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı teknik direktörün Stefan Kuntz'un yerine A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilmişti.

Hamit Altıntop'tan Mesut Özil ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması Futbol gündemine dair açıklamalarda bulunan Hamit Altıntop, A Milli Takımı seçen Ferdi Kadıoğlu için "Ferdi'nin avantajı 4 yıldır Türkiye'de olması. Türkçesini de geliştirmesi gerektiğini söyledik. Saha dışı sorumlulukları var A Milli Takım oyuncusunun. Bu sorumlulukları yansıtması gerektiğine inanıyoruz" derken, Mesut Özil hakkında ise "Mesut'u en ağır eleştiren ama en çok savunan kişilerden biriyim. Talihsizliği Türk futbolunun çok zor bir dönemden geçtiği bir süreçte gelmesi oldu" ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop'tan 'Milli Takım'da kurumsallaşma' açıklaması: Artık 'one man show' bitti Eylül ayında Milli Takımlar Sorumlusu olarak göreve getirilen ve Milli Takım'ın yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu belirterek "Artık 'One man show' bitti" diyen Hamit Altıntop, herkesin ayrı bir görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.