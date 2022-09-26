Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 7 puanla 12. sırada yer alan Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlıların yeni hocası ise geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenen Önder Karaveli oldu. Adanaspor, Karaveli ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

İMZA TÖRENİ YARIN

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni yarın saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecek" ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA 33 PUAN TOPLADI

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Karaveli, 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı. 33 puan toplayan Karaveli, maç başında 1.83 puan ortalaması tutturdu.

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünü Beşiktaş'ın altyapısında geçirdi. 2000 yılında Siyah Beyazlı ekibe katıldı, altyapıda çalıştı, aynı zamanda futbol okulları sorumluluğu görevini üstlendi.

Kara Kartal'da U17, U19 ve U21 takımlarını çalıştırdı 2007'de Siirtspor'un, 2009'da ise Kasımpaşa U21'in başına geçti. 2012'de Beşiktaş'a döndü, U21'i çalıştırmaya başladı. Üç yıl sonra Başakşehir altyapısına geçti. 2016'da Dardanelspor, 2017'de Kestel Belediyespor'da teknik direktörlük yaptı.

2018 ve 2019'de bir kere daha Başakşehir altyapısında çalıştı. 2020'de Azerbaycan ekibi Karabağ'da kısa süre görev aldı. Temmuz 2021'de Beşiktaş'a döndü, U19 Takımı'nın başına getirildi.

PRO LİSANSI VAR MI?

47 yaşındaki teknik direktörün UEFA-Pro lisans var. Beşiktaş'ta görev aldığı dönem boyunca takımın başında çıkabildi, yedek kulübesinde yer alabildi ve maç sonları basın toplantılarına katılabildi.

Önder Karaveli Adanaspor'la anlaştı! Çebi'den izin istedi, yeni takımıyla el sıkıştı Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra kulüp bünyesinde çalışmaya devam eden Önder Karaveli, Adanaspor'la anlaştı. Beşiktaş Gelişim Direktörü olarak görev yapan 48 yaşındaki Önder Karaveli, Spor Toto 1. Lig ekibinin başına geçiyor.

Eskişehirspor'da Önder Karaveli heyecanı... Yeni adresi 3. Lig olabilir Eskişehirspor kutlamalarına katılan Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, taraftarı heyecanlandırdı.

Karaveli'ye güven geldi Başkan Çebi'nin, gelecek sezon da teknik kadroyla devam edeceğini açıklaması Önder Hoca'ya ve takıma olumlu yansıdı. Kupa ve kalan maçlar için motivasyon yüksek.