Türkiye Gazetesi

Hoca değişiminin olmayacağını masaya vurarak tekrarlayan Hamit Altıntop “Bir sürü iddia dolanıyor. Sorumlu benim yaa. Ben de devam edeceğiz diyorum” ifadelerini kullandı. Altıntop “40 yıllık medya oyunları yapılıyor” serzenişinde bulunurken “Değişim zaman alacak. Bunu en baştan söyledik” diye konuştu.

İVME YAKALADIK

Eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini söyleyen Hamit Altıntop “Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe’ye de, Lüksemburg’a da kaybedersiniz. Üç ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Bu kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza da hissettireceğiz. Hoca ve ekibi 24 saat sağlam bir temel atmak için uğraşıyor. Kuntz ile ivme yakaladık” dedi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMADIM

Karagümrük’te top koşturan Caner Erkin, TFF yöneticisi Hamit Altıntop’un “Millî takımı bıraktı” sözlerine cevap verdi. Erkin “Dün haberim oluyor ki; A Millî Takım’ı bırakmışım. Ben, A Millî Takım’ı bırakmadım. Açıklamalardan anladığım kadarıyla A Millî Takım beni bırakmış” dedi.

Tarihi rezalet! Faroe Adaları'na yenildik Davidsen’in vuruşuna Ozan Kabak müdahale etti, Altay ters ayakta kaldı, geri düştük. Yine Ozan’ın adamını kaçırdığı pozisyonda Edmundsson bir şok daha yaşattı. Tek golümüzü Serdar Gürler attı.

Faroe Adaları nasıl bir ülke? A Milli Takım Torshavn'da yürüyüş yaptı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı. Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü. Daha önce de Türk takımlarının futbol nedeniyle ismini duyduğu Faroe Adaları'nın nasıl bir ülke olduğu merak edilmeye başlandı.