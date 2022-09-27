Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, Uluslar Ligi’nde Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında aldığı sonuçlarla âdeta içimizi kararttı. Türkiye, bitime 3 dakika kala attığı golle Lüksemburg’la 3-3 berabere kalarak C Ligi’nden B Ligi’ne çıkmayı garantilemişti ancak böylesine zayıf rakiplerden oluşan bir grupta puan kaybı bir yana gol yemek bile hesaplarda yoktu. Üstüne bir de 2-1’lik Faroe Adaları rezaleti gelince millî takımlardan sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop ile teknik direktör Stefan Kuntz ‘istenmeyen adamlar” hâline geldi.

HER BAŞARISIZLIKTA VAR

Yeni yapılanma adıyla çıkılan yolda A Millî Takım’ın eskiyi de aratır hâle düşmesiyle ikilinin koltuğu sallanmaya başladı. Hamit Altıntop’un maçın ardından masaya defalarca vurarak yaptığı ‘yaa’lı” açıklamalar 80 milyona karşı yapılmış hakaret olarak görüldü. Taraftarlar “Millî takım Dünya Kupası’na gidemiyor Hamit Altıntop duruyor. Avrupa Şampiyonası’ndan rezil olup geliyor Hamit Altıntop duruyor. C Ligi’ne düşüyor Hamit Altıntop duruyor. Kasaba takımlarına eziliyor, Hamit Altıntop duruyor” isyanında bulundu.

MİLLÎ TAKIM BÜYÜK GELDİ

Şenol Güneş’in Hollanda’dan 6 yediğimiz maçtan sonra gönderilmesi sonrasında Lüksemburg ve Faroe Adaları gibi amatör denilecek takımlardan 5 gol yiyen millî takımda Stefan Kuntz’un görevine devam edemeyeceği fikri ağırlık kazandı. TFF’nin Altıntop-Kuntz ikilisinden kapsamlı bir rapor isteyeceği ve sonrasında EURO 2024 macerası öncesinde yeni bir yapılanmaya gidebileceği belirtildi. Lüksemburg maçı sonrası “istikrar” vurgusu yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de değişim isteğine olumlu baktığı öğrenildi.

DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMA BAK

Fransa Ligi ekiplerinden Rennes’te forma giyen üçüncü kalecimiz Doğan Alemdar’ın piyasa değeri 4 milyon avro. 19 yaşındaki eldivenin FIFA sıralamasında 125’inci sıradaki Faroe Adaları’nın (3,7 milyon avro) kadrosundan daha değerli olması düştüğümüz durumun özeti oldu.

PES ETMEYECEĞİM

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, istifa etmeyeceğini söylerken “Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Millî Takımı’nın gerçek durumu bu. Kalite anlamındaki durum bu. Hocayı değiştirerek gerçekliği değişmesini beklemek, çok da gerçekçi olmaz. TFF de benim arkamda. Bu da beni güçlü kılıyor. Şimdi daha da hırslandım. Pes etmeyeceğim” sözlerini kullandı.

DÜNYAYA REZİL OLDUK

A Millî Takım’ın Faroe Adaları’na yenilmesi bütün dünyada şaşkınlıkla karşılandı. İngiliz Daily Star, “Faroe Adaları, futbol mantığına meydan okuyarak kendisinden tam 1.726 kat büyük olan Türkiye’yi yenmeyi başardı” derken “Koyun nüfusunun insan nüfusundan fazla olduğu 50 binlik Faroe, 84 milyon nüfuslu Türkiye’yi dize getirdi” ifadelerini kullandı. Sweden Posts ise “49 bin nüfuslu yaban mersini ulusu Faroe, 84 milyon nüfuslu Türkiye’yi şoke eden bir mağlubiyete uğrattı” dedi.

Hamit Altıntop ısrarcı! Kuntz’la devam yaa Millî takımlardan sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Faroe Adaları maçı sonrasında Stefan Kuntz’a sahip çıktı.