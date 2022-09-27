Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Lige derbiyle dönecek Fenerbahçe, Beşiktaş’ı evinde devirip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Dev maçta sarı lacivertlilerin en büyük gol umutları Enner Valencia ile eski takımına karşı ilk sınavını verecek Michy Batshuayi olacak. Valencia bu sezon yakaladığı performansla sadece Süper Lig’in değil Avrupa’nın da zirvesinde. Ancak Ekvadorlu derbilerde henüz ağları havalandırmayı başaramadı. Fenerbahçe’de üçüncü sezonunu geçiren Valencia, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı 5 defa forma giydi ama skor katkısı veremedi, galibiyet göremedi.

İLKİ BAŞARACAKLAR

Fenerbahçe’ye Dinamo Kiev maçında zaferi getiren golle merhaba diyen Michy Batshuayi’nin de durumu Valencia’dan farksız. Sarı lacivertli formayla eski takımına gol atmak isteyen Belçikalının derbilerde skora katkısı da yok, gördüğü galibiyet de. Batshuayi, Beşiktaş formasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı ikişer defa sahne aldı, bu maçların hepsi beraberlikle sona erdi. Valencia’nın da Süper Lig’e Fenerbahçe formasıyla dönen Batshuayi’nin de hedefi suskunluklarını bu maçla bozup İnönü’de sarı lacivertlileri zafere taşıyan isimler olmak.

JESUS'UN ASKERLERİ

Her maç kadroda ciddi rotasyon yapan Jorge Jesus yerli oyunculara dokunmuyor. Süper Lig’deki 6 maça 8 yabancı, 3 yerliyle çıkan Jesus, Altay, Ferdi ve Emre Mor’dan vazgeçmedi. Altay ile Ferdi bütün maçlara ilk 11’de çıkarken, Jesus sadece Kasımpaşa karşılaşmasında Emre’nin yerinde İrfan Can’ı tercih etti.

ARAO-CRESPO UYUMU

Fenerbahçe’de Arao-Crespo uyumu dikkat çekiyor. Geçen sezon Zajc’la dikkat çekici bir ikili olan Crespo, Jesus’un gelişiyle kısa süre yedek kaldı. Ancak Portekizli formayı çabuk geri aldı. Elinde, İsmail ve Mert Hakan gibi alternatifler olsa da Jesus, mecburi bir durum olmadan Arao-Crespo ikilisini bozmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin geleceği parlayan yıldızlarla garantide Jorge Jesus’la çıkışa geçen sarı lacivertlilerde oyuncuların değeri katlanmış durumda. Yönetim, takip altındaki çok sayıdaki oyuncudan büyük gelir elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçeli Joao Pedro'yu basın toplantısında arı soktu Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Joao Pedro antrenman sonrası açıklamalarda bulunurken etrafında uçan arıyı kovmaya çalışırken elinden sokulunca basın toplantısı sona erdi.