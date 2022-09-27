Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sözleşme uzatmadığı eski oyuncusu Ryan Babel, Vole’ye önemli açıklamalarda bulundu. Şu an Eyüpspor forması giyen Hollandalı yıldız “Geçen sene yaşlı isimleri gönderip, gençlere odaklanmalıyız gibi bir düşünce vardı. Ben, Falcao, Feghouli gibi. Ama benimle aynı yaşta (35) ve benden daha maliyetli Mertens’i transfer ettiler. Kimse de bu duruma bir şey söylemedi. Bu, Galatasaray’ın net bir vizyonu olmadığını gösterir. Günden güne, günü birlik kararlar alındığı ortaya çıkıyor. Bu şekilde yönetilen bir kulüp uzun yıllar başarı elde etmekte zorlanır bence’’ ifadelerini kullandı.

EN İYİSİ TORRENT

35 yaşındaki yıldız oyuncu, Türkiye’de çalıştığı en iyi hoca konusunda da çarpıcı ifadeler kullanıp “Türkiye’de çalıştığım en iyi teknik adam Torrent’ti. Yeteri kadar iyi oyuncu yoktu elinde. Ne istediğini futbolculara net şekilde ifade ediyordu. Bu sezon Torrent olsa belki de mevcut hocadan daha iyi işler yapabilirdi. Mevcut yönetimin yaptığı değişim çok yerinde. Torrent’i geçen seneki kadro üzerinden eleştirmek bana göre çok doğru değil. Onun talep ettiği şeyleri yapamayan oyuncu grubu vardı. Fatih Terim ayrıldığında herkes çok üzülmüştü. Hiç beklenmedik bir ayrılıktı”’ diye konuştu.

DEMİR MESAİSİ

Ligde cumartesi Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray bir buçuk günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılarda oyuncuların millî takımlarından dönmeye başlamasıyla beraber Okan Buruk taktik çalışmalara ağırlık verecek. Uruguay Millî Takımı’nda olan Torreira ve Muslera ise yarın İstanbul’da olacak.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Eyüpspor'a transfer oldu Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i kadrosuna kattı.