Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı genç stoperler Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sarnuç için teknik direktör Valerien Ismael'in yönetime verdiği rapor çok olumlu. Fransız teknik adam iki oyuncunun da uzun yıllar Türk futboluna hizmet edeceğini belirterek, transferleri için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti. Valerien Ismael, genç stoperlerin Beşiktaş'tan önce farklı sistemlerde oynadığını hatırlatarak, kendi oyun tarzına adaptasyon sağlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

İKİSİ DE MUTLU

Genç stoperler de hocalarından çok memnun. Valerien Ismael'in çok tempolu antrenmanlar yaptırdığını söyleyen Emrecan, "İlk geldiğimde yorgunluktan gece 10.00'da uyuyordum. Bu sistemde fiziki olarak üst düzeyde olmanız gerekiyor. Bir genç oyuncu gelişmek istiyorsa burada gelişir" dedi. Tayip Talha ise "Hoca’mız geldiğim günden beri benimle çok ilgileniyor. Onunla birlikte oyunumun çok gelişeceğini düşünüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DELE ALLİ KULÜBEYE

Ankaragücü mücadelesinde sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen ve son iki maçta forma giyemeyen Dele Alli, derbide forma giyebilir. Ancak fiziki açıdan yüzde 100'ünde olmaması sebebiyle İngiliz yıldız maça kulübede başlayacak.

EMRECAN: EN İYİSİ SAİSS

Emrecan Uzunhan, Romain Saiss’in ligin en iyi stoperi olduğunu belirterek, “Forma şansı bulduğumda onun eksikliğini hissettirmemeye çalışacağım. Onun arkasında beklediğim için şanslıyım” dedi.

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