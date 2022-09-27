Türkiye Gazetesi

Pazarspor'da teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcu Kemalettin Şentürk geçecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Pazarspor, sahasında Kastamonuspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Teknik Direktörlük yapan Mustafa Kalafatoğlu, "Benden bu kadar" diyerek istifa etmişti.

İstifasının ardından boşalan Teknik direktörlük koltuğuna oynanacak olan kupa maçının ardından futbolculuktan emekli olan Kemalettin Şentürk geçecek

Pazarspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu "Allah'ın bir kulu sahip çıkmıyor" diyerek istifa etti TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, "Para pul yok. Burası da destek vermiyor. Pazar halkı da destek vermiyor. Tamam o zaman benden de bu kadar" diyerek istifa etti.

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1993 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 8 sezon giyen milli orta saha oyuncusu Kemalettin Şentürk, 1998'de Manchester United'ı deplasmanda Bolic'in golüyle 0-1 mağlup eden efsane kadroda yer almıştı.

2006'da profesyonel futbol bırakan Şentürk 2012'de Kayseri Erciyesspor'u çalıştırdıktan sonra teknik direktörlük yapmamıştı.