Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın bu yaz yollarını ayırdığı ve yaklaşık 4 milyon euroluk maaş yükünden kurtulduğu Sofiane Feghouli, Sarı-Kırmzılılar'ı FIFA'ya şikayet etti. Cezayirli futbolcunun meğer parası ödenmemiş...

Galatasaray'dan alacakları için avukatına talimat veren Feghouli, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON YAPMIŞTI

2017-18 şampiyonluğunda final maçında Başakşehir'e attığı golle zaferi getiren isim olan Feghouli, bu açıklamasıyla kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönünde çıkan haberlerin doğrulamış oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.

Feghouli'nin Galatasaray tarihininde bir futbolcuya ödenen en yüksek tazminatı kazanabileceği iddia ediliyor.

KULÜPSÜZ KALDI

2017 yazında Cenk Ergün taradından West Ham United'dan 4.25 milyon Euro'ya transfer edilen 32 yaşındak Sofiane Feghouli, Galatasaray'da yıllık 3.85 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray formasıyla 138 maçta 30 gol attı ve 31 asist yapan Feghouli 2 kez Süper Lig, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Tecrübeli futbolcu Galatasaray'dan sonra herhangi bir kulüple anlaşamadı.

Babel'den Galatasaray yönetimine gönderme: Vizyonsuzluk “Geçen sene yaşlı isimleri gönderip gençlere odaklanma gibi bir düşünceleri vardı. Ama benimle aynı yaşta (35) ve benden daha maliyetli Mertens’i transfer ettiler”.