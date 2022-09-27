Türkiye Gazetesi

Sivasspor'u son 3 sezondur Avrupa'ya taşıyan ve Kırmızı-Beyazlı kulübün tarihindeki ilk Ziraat Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı.

beIN Sports'a bir röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, "Ben her sezon 1 yıllık sözleşme imzalarım. Son 3 sezondur burada müthiş işler yaptık. 3 sezon da öncesi var. 4. sezonumda artık tamam. Bırakmaya karar verdim. Ben Sivaslıyım. Hala haftada bir köyüme giderim. Ama artık değişiklik zamanı" diyerek ayrılığı açıkladı.

"BELKİ SONRA YİNE GELİRİM"

Takımdaki geleceğiyle ilgili Kanal 58’e de konuşan Çalımbay, yerel televiyona da şunları söylemişti:

"Bu ayrılık öyle tamamen değil, 1-2 sene sonra tekrar gelirsin, burası bizim memleketimiz. Herkes buradan gidebilir biz gidemeyiz. Herkes eleştiri alabilir, eleştirisini aldıktan sonra buradan ayrılabilir ama biz ayrılamayız. Biz buranın insanıyız. Çalışsam da çalışmasam da buraya geleceğim. Bendeki sorumluluk çok büyük, burada yönetim ve taraftarın bizlere yardımcı olması gerekiyor. Geçen sezon Türkiye Kupası’nı aldıysak en büyük etkenlerden biri taraftardır. Taraftardan tek isteğimiz manevi destek, başka bir şey yok. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak destek almamız gerekiyor. Taraftar bize destek versin ki çok güzel şeyler yapalım.”

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