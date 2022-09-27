Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'le bir süredir devam eden yeni sözleşme pazarlıklarında sona gelindi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, geçen sezon başnı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen 23 yaşındaki futbolcu bir iyileştirme daha aldı

Bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Abdülkadir, 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.

10 NUMARA SÖZLEŞME

Altyapısından yetiştiği Bordo-Mavili takımda 10 numarayı giyen orta saha oyuncusu ile Uğurcan Çakır'ın maaşlarını eşitleniyor ya da aradaki uçurum kapatılıyor. Uğurcan'ın yıllık ücreti 9 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltilmişti.

Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Ahmetcan Kaplan ve Yunus Akgün gibi isimlerle aynı menajerlik şirketinin sahibi olan Abdülkadir Ömür'ün gelecek yaz yurtdışına satışı da ihtimaller arasında.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Manchester City'den Abdülkadir Ömür için 23 milyon euro teklif gelmiş ama kabul etmemiştim. Pişmanım" sözleri hala hafızalarda.

Trabzonspor, Trondsen ile yolları ayırdı Trabzonspor, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor haberleri... Maxi Gomez'in rüyalarını 2022 Dünya Kupası süslüyor Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in rüyalarını 2022 Dünya Kupası süslüyor... Bu yaz Valencia'dan 3 milyon euro bonservisle transfer edilen 26 yaşındaki santrfor antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.