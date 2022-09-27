Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerine ülkesinde devam ediyor. 51 yaşındaki Cocu, Vittese'nin yeni teknik direktörü oldu.
PSV'yi 3 yıl üst üste şampiyon yaptıktan sonra Ali Koç'un Fenerbahçe'ye getirdiği Cocu, Süper Lig'de 3 aya dayanabilmişti. Sarı-Lacivertliler'den yüklü bir tazminat alan Hollandalı, 2019-20 sezonunda İngiltere'nin Derby County takımında görev yapmıştı.
KASIM 2020'DEN BERİ İŞSİZDİ
Eredivisie ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı teknik adamla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cocu, Kasım 2020'den bu yana takım çalıştırmıyordu.
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