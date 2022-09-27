Türkiye Gazetesi

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş ve Bülent Çolak paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Hasan Gümet, Beşiktaş aşkının çocukluğunda başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçlarda gördüğüm o Beşiktaş ruhunu, aşkını beyaz perdeye taşımayı kendime görev edindim. Şimdi ise hayalimi ve görev edindiğim amacımı yerine getiriyorum. 'Aşkın Saati 19:03' Türk sinemasının 8K tekniğiyle çekilen ilk filmi olacak. Bu anlamda bir ilke imza attık. Uzun bir çalışma ve araştırma sürecinden sonra güçlü bir ekip ve oyuncu kadrosuyla yola çıkmanın heyecanını yaşıyorum. Çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bundan sonra söz seyircinin."

AŞKIN SAATİ 19.03 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapımcılığını Sowa Yapım'ın üstlendiği filmin çekimleri 4 haftada İstanbul'da tamamlanacak. Filmin, 24 Şubat 2023’te sinema izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

Beşiktaş'ın yeni stoperlerine Ismael'den övgüler Fransız teknik adam, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sarnuç'un uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek potansiyelde olduğunu söyledi ve transferler için Başkan Çebi'ye teşekkür etti.