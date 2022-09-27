Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu. İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreni ile Aksoy, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

NİYAZİ AKDAŞ'IN TERCİHİ

Kulübün eski altyapı sorumlusu Taşkın Aksoy’a şimdi Gençlerbirliği A takımını emanet ettiklerini belirten Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, “Taşkın hoca bizim eski hocamız. Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir insan. Üstelik kulübümüzden etik olmayan bir şekilde ayrılması bizi o zaman da üzmüştü. Bu birliktelik onun telafisi gibi oluyor. Hocamıza güveniyoruz. Kendisi ile şimdi de 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamız bizim yardımcı hocalarımız ile çalışacak. O bakımdan daha da ekonomik bir şartlarda bu işi çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği yeniden Niyazi Akdaş dedi... Yeni yönetim kurulu belli oldu Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Niyazi Akdaş, 234 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Murat Cavcav sonrası Haziran 2021'de başkanlığa seçilen Akdaş bu yaz istifa etmişti.

TRANSFER YASAĞI DEVRE ARASI KALKACAK

Transfer yasağını sezonun devre arasına kadar kaldırmayı planladıklarını aktaran Akdaş, “Transfer yasağını kaldıramayacağını anlayınca arkadaşlarım ile yeni bir genel kurul yapma kararı aldık. O doğrultuda genel kurul gerçekleştirdik. Arkadaşlarım bu transfer yasağını kaldıracağına inandıkları için aday oldular. Maalesef kaldıramadılar. Ben Gençlerbirliği’ni seven bir insanım. Taraftarken de yönetimde bulunduğum zamanlarda da elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım. Transfer yasağını kaldıracağımı tahmin ediyorum. Fakat bu kulüp sırf benim kulübüm değil, Ankara’nın değerli bir markası. Herkesin sahip çıkması gerekiyor. Cumhuriyetten önce kurulmuş, elit bir kulüp. Dolayısıyla yardım alamamayı yadırgıyorum. Bu sezon transfer tahtasını ocak ayına kadar kaldırmaya muvaffak olursak takıma yeni takviyeler gerekiyor. O takviyelerin kalitesine göre de bizim ligdeki durumumuz belli olur. Benim bu yıl değil ama önümüzdeki yıl hedefim play-off” değerlendirmesinde bulundu.

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